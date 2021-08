Zippsafe optimiert Hygiene seiner flexiblen Schließfachtechnologie mit Polygiene ViralOff

STOCKHOLM, 19. August 2021 /PRNewswire/ -- Zippsafe®, preisgekröntes Schweizer Unternehmen, das durch den Einsatz intelligenter Textilien anstelle von starren Materialien wie Metall oder Holz das Schließfach neu erfunden hat, behandelt seine Produkte jetzt mit derantimikrobiellen Technologie Polygiene ViralOffTM des schwedischen Unternehmens Polygiene®.

Herzstück der Zippsafe-Lösung sind textile Schließtaschen, die sich der Größe der darin gelagerten Gegenstände flexibel anpassen und nur 30 % der Fläche eines traditionellen Spinds benötigen. Kleider lassen sich über ein herausziehbares Bügelsystem bequem aufhängen, und die Schließfachverwaltung wird mit dem Zippsafe Management System digitalisiert.

Die Lösung bietet zudem ein integriertes Lüftungssystem und optimiert so die Hygiene in der Umkleide und vermindert das Risiko einer Verunreinigung frischer Arbeitskleidung.

Jetzt verbessert das Unternehmen die Hygiene seiner Produkte mit Polygiene ViralOff - einer Behandlung von Textilien und anderen Produkten, die Mikroorganismen auf dem Material um über 99 % reduziert*.

Die Technologie kam letztes Jahr im Zuge des steigenden Bedarfs an antimikrobiellen Lösungen durch die Corona-Pandemie auf den Markt. Zur Entwicklung der Behandlung besann sich Polygiene auf seine Wurzeln - das Unternehmen entstand 2004 während des Kampfes gegen SARS im Gesundheitssektor.

Die Innenseite der Schließtaschen in den beiden Hauptprodukten von Zippsafe - ZippSpace Pro und ZippSpace Regular -wird jetzt mit Polygiene ViralOff behandelt.

Laut Zippsafe, dessen Lösungen in verschiedenen Sektoren in der Fertigung und im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen, entschied sich das Unternehmen aufgrund der Vorteile antimikrobieller Stoffe für den Einsatz von Polygiene ViralOff.

"Wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass unsere flexible Schließtaschentechnologie neben der enormen Einsparung des Flächenbedarfs weitere entscheidende Vorteile bietet", so das Unternehmen. "Einen davon sahen wir im Hygienebereich, denn die Taschen lassen sich bei starker Verschmutzung komplett waschen. Im letzten Jahr kam Schwung in diese Debatte, und wir begannen mit der Suche nach intelligenten und antimikrobiellen Textilien. Dabei stießen wir auf Polygiene", berichtet Carlo Loderer , CEO und Mitbegründer von Zippsafe.

"Wir freuen uns sehr, Zippsafe auf seinem Weg begleiten zu dürfen und mit einer wichtigen Funktion seiner Produkte unterstützen zu können. Seine Innovation hat mit einer neuen Lösung für ein altes Problem in nur wenigen Jahren den Markt revolutioniert - wir sehen für die nächsten Jahre ein großes Potenzial in diesem unerschlossenen Markt", so Haymo Strubel, VP Commercial Operations EMEA Polygiene.

Die mit Polygiene ViralOff behandelten Taschen ZippSpace Pro (mit digitalem Verschluss über RFID-Technologie) und ZippSpace Regular (mit Vorhängeschloss) sind jetzt erhältlich. Für weitere Informationen und Beratung zur Optimierung und Innovation Ihrer Personalgarderobe wenden Sie sich gerne direkt an Zippsafe.

Weitere Informationen: https://zippsafe.com/eu_en/

* 99 % auf dem Material in zwei Stunden nach internationalem Standard ISO18184:2019 (SARS-CoV-2, H3N2, H1N1).

Polygiene ViralOffTM verhindert keine Krankheiten, sondern schützt das behandelte Material.

