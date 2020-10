Zippo s'associe avec le Street Artice D*Face à l'occasion du premier London Mural Festival

Zippo, marque iconique, célèbre sa plus récente innovation en matière de design avec une collection de briquets sur le thème du Street Art

PARIS, 2 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Zippo a collaboré avec l'artiste contemporain et urbain de renommée mondiale D*Face pour créer une fresque murale, dans le cadre de son partenariat avec le premier London Mural Festival. Cet événement a pour but de célébrer le lancement de sa dernière innovation en matière de design, le nouveau procédé d'impression 540 Color.

À la pointe de la créativité et de l'innovation artistique, le Street Art est le support idéal pour présenter les innovations des marques, leur permettant ainsi de créer les designs les plus vivants et les plus percutants à ce jour.