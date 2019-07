QuEST Global anunta finalizarea integrarii IT Six Global Services

CLUJ-NAPOCA, Romania, July 10, 2019 /PRNewswire/ -- QuEST Global, o companie globală de servicii de inginerie, a finalizat cu succes integrarea IT Six Global Services SRL. QuEST Global a achiziționat IT Six, o companie de servicii de dezvoltare software din România, în anul 2017, ca parte a viziunii sale de a devein un partener strategic recunoscut și de încredere pentru clienții săi din cele mai importante domenii ale industriei. IT Six va continua operațiunile sale în România ca și QuEST Global Engineering Services S.R.L. și va oferi soluții personalizate de software și de testare pentru clienți din Europa și America de Nord.

Integrarea IT Six a permis îmbunătățirea expertizei software a QuEST Global, cu scopul de a sprijini pionierii globali din diverse industrii, și a permis companiei să înceapă să furnizeze din România servicii de inginerie și de ciclu de viață al produselor. QuEST Global va aduce, de asemenea, plus-valoare clienților IT Six, prin cunoștințele extinse în domeniului industriilor de bază, prin tehnica consultativă de rezolvare a problemelor și prin experiența în ceea ce privește convergența inovațiilor mecanice, software, electronice și inginerie digitală. Această integrare va determina, de asemenea, crearea a și mai multe locuri de muncă de înaltă calificare, contribuind astfel la economia locală.

Filiep Degryse, Global Head of IT, KLG Europe, a declarat: "Am fost parteneri cu fostul IT Six Global Services pentru mai mult de doi ani și în timpul acestei perioade, expertiza lor în furnizarea de soluții software este lăudabilă. Integrarea IT Six cu QuEST Global ne va oferi oportunități ample de a utiliza expertiza de domeniu, inginerie si digitală a QuEST. Așteptăm cu nerăbdare să consolidăm parteneriatul nostru cu QuEST Global și să continuăm să aducem împreună in industrie soluții inovatoare."

Andrew Lewis, Head – Europe Delivery, QuEST Global a spus: "Prin integrarea capabilităților software ale IT Six în cadrul QuEST Global, am întărit capacitățile noastre globale de livrare în Europa de Est. Aceste capacități suplimentare ne întăresc angajamentul de a permite firmelor OEM și de Nivel1 să scurteze timpul necesar pentru dezvoltarea produselor noi și să identifice fluxuri alternative de venituri, utilizând soluții digitale. Suntem încrezători că QuEST România va consolida modelul nostru de livrare local - global și cunostințele profunde in industriile central."

Ca un partener de încredere și un pasionat deschizator de drumuri, QuEST Global își propune să-i ajute pe clienții săi să accelereze procesul de dezvoltare a produselor și a ciclurior de inovare, să creeze fluxuri alternative de venituri, să sporească experiența consumatorilor, să permită modelul de afaceri bazat pe servicii și să facă procesele și operațiunile de fabricație mai eficiente. De-a lungul anilor, compania a dezvoltat soluții pentru o lume mai sigură și mai curată în industrii precum aeronautică, industria aerospațială și apărare, transporturi (auto și cale ferată), dispozitive medicale, industria petrolului și a gazelor, industria energetică și industria hi-tech.

Despre QuEST Global

