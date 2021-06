Contract Mill erhält über eine Million für revolutionäre Dokumentenautomatisierung

- Die weltweit erste vollständig visuelle Automatisierungstechnologie von Contract Mill ermöglicht Unternehmen die Digitalisierung und Skalierung ihrer Geschäfte sowohl intern als auch gegenüber den eigenen Kunden

HELSINKI, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Das finnische Startup Contract Mill gibt den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde von über 1 Million € bekannt. Angeführt wurde die Runde unter anderem von der schweizer Investmentfirma Actium AG gemeinsam mit mehreren weiteren internationalen Investoren aus Großbritannien und Schweden. Mit der neuen Finanzspritze möchte Contract Mill vor allem die Expansion in Großbritannien und Europa weiter vorantreiben. Das Unternehmen plant außerdem auch außerhalb der derzeit 15 Märkte, in dem es momentan aktiv ist, weiter zu wachsen.

Contact Mill ist eine No-Code Dokumentenautomatisierungs-SaaS-Plattform mit einer zu 100% visuellen Automatisierungsbenutzeroberfläche. Diese SaaS-Lösung der neuesten Generation erlaubt eine einfache und schnelle Automatisierung selbst komplexer Dokumente. In Vergleich zu traditionellen Softwarelösungen können so IT-Ressourcen, Zeit und Geld gespart werden.

Bisher war leistungsstarke Dokumentenautomatisierungssoftware nur für wenige zugänglich und erschwinglich. Die Software von Contact Mill eignet sich hingegen für alle Unternehmen, die Automatisierungen einführen wollen. Sie ist zudem aber auch eine erste echte Alternative für Unternehmen mit bereits bestehenden Systemen.

„Da wir selbst Juristen sind, sahen wir ein riesiges Potential in einem bislang vollkommen vernachlässigten Marktsegment – Anwaltskanzleien und Unternehmen, die Dokumente automatisieren wollen, allerdings nicht die Kapazitäten haben, hochkomplizierte und teure Systeme zu implementieren", sagt Kaisa Kromhof, Gründerin und Geschäftsführerin von Contract Mill.

„Uns fiel auf, das es keinerlei moderne und agile Lösungen auf dem Markt gab, die zum einen leistungsstark, zum anderen aber auch einfach zu nutzen sind. Da haben wir unser eigenes Produkt entwickelt. Eins, das wir selbst gern nutzen würden. Ein Hightech-Produkt mit gutem Design und selbsterklärend in der Nutzung - einfach ein Produkt, das Freude bei der Nutzung macht und für jeden zugänglich ist."

Ist eine Dokumentenvorlage einmal automatisiert, können Nutzer durch Beantwortung einer Liste von Fragen innerhalb weniger Minuten neue, benutzerdefinierte Dokumente generieren. Die Dokumente können in einer oder auch mehreren Sprachen generiert werden. Auch das Erstellen einer ganzen Reihe von Dokumenten in einem einzigen Durchlauf ist möglich. Langwierige und fehleranfällige manuelle Prozesse können so vermieden werden.

„Bei der internen Verwendung durch die Rechtsabteilung hat die Unternehmensführung so die Möglichkeit, selbstständiger in der Erstellung von juristischen Dokumenten zu sein. Konformität mit der Unternehmenspolitik ist trotzdem gewährleistet. Statt der kostspieligen und hochriskanten Implementierung schwerfälliger Contract Lifecycle Management Systeme (CLM) können interne Rechtsabteilungen die für sie relevanten Funktionen von Contract Mill auswählen und sie dank unserer weit umfassenden APIs und Integrationen mit eigenen Systemen verknüpfen", sagt Kromhof.

Genau wie viele andere traditionelle Geschäftsfelder, muss auch das Justizwesen sich neuen Technologien anpassen. Contract Mill gibt Kanzleien ein Tool an die Hand, mit dem Digitalisierung und schnellere Abwicklung einfach möglich ist. So ist eine Skalierung des Geschäfts abseits der stundenbasierten Abrechnung möglich. Jüngere Generationen, die jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigen, sind bereit für einen Wandel und effektivere Lösungen, die bisherige traditionelle Prozesse in Frage stellen.

„Als Firmen- und Transaktionsanwälte stellen wir fest, dass es einen wachsenden Bedarf gibt, den täglichen Dokumentationsprozess zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass Legal Tech den Justizsektor mittelfristig revolutionieren wird, auch wenn sich die Branche traditionell sehr langsam verändert. Um diese Veränderungen voranzutreiben, braucht es ein Produkt, das nicht nur technisch weit fortgeschritten, sondern auch intuitiv in der Nutzung ist. Wir glauben, dass Contract Mill beide Voraussetzungen erfüllt", sagt Till Spillman, Partner und Vorsitzender der Actium AG.

Veenay Shah, Gründer der von Thomson Reuters übernommen Firma HighQ, hat langjährige persönliche Erfahrung mit der Entwicklung neuer Unternehmen und Businessmodelle: „Es benötigt Mut und Vorstellungskraft, um ein erfolgreiches Legal-Tech-Unternehmen aufzubauen. Contract Mill hat beides und zusätzlich ein beispiellos starkes Team unter weiblicher Führung. Ich freue mich sehr, hier meine Erfahrung helfend einzubringen und Contract Mill gemeinsam noch erfolgreicher zu machen".

Für Dienstleister in der Justizbranche bietet Contract Mill außerdem mit seiner cloudbasierten White-Label-Lösungen eine hervorragende Möglichkeit, neue Zahlungsströme zu generieren.

„Als Teil des Legalbuddy Onlineservices können unsere Kunden rund um die Uhr Zugriff auf vordefinierte Dokumente erhalten. So können wir unser Geschäftsmodell über die bloße Provision für geleistete Beratungsarbeit hinweg weiterentwickeln. Für uns eröffnet sich damit ein ganz neues Einkommensmodell basierend auf wiederkehrenden Abonnementzahlungen", sagt Ulf Linden, Gründer von LegalWorks, Schweden und Kunde von Contract Mill.

Contract Mill wurde 2016 gegründet und hat Büros in Helsinki und London. Zu seinen Kunden gehören eine zunehmende Anzahl internationaler Firmen wie Bird&Bird, Solita und TietoEvry sowie viele weitere Unternehmen wie AdvisMe, Ijos Rechtsanwälte und MK Law. Contract Mill wurde vor kurzem von der renommierten Bay Area Legal-Tech-Firma Wilson Sonsini als Partner für das Build-A-Bot Sommerprogramm ausgewählt. Diese Anerkennung zeigt das Potential von Contract Mill, eine führende Lösung für Dokumentenautomatisierung zu werden.



