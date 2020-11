Alfasigma lansează primul său hackathon complet digital - Alfathon

Trei provocari care contribuie la cercetarea și inovația din domeniul farmaceutic

Un premiu final de 5.000 de EUR pentru aceia care propun cel mai bun proiect. Toate proiectele vor fi evaluate în vederea dezvoltării lor viitoare.

BOLOGNA, Italia, Nov. 12, 2020 /PRNewswire/ -- Alfathon, primul hackathon complet digital creat de Alfasigma, o companie italiană care se numără printre jucătorii importanți de pe piața farmaceutică internațională, este în prezent în curs de desfășurare, fiind un rezultat al colaborării cu Universitatea din Modena și Reggio Emilia și, respectiv, Universitatea din Bologna. Concursul este împărțit în trei probe, cu posibilitatea de înregistrare în competiție în perioada 3-30 noiembrie 2020.

Premiul final de 5.000 EUR va fi alocat proiectului câștigător în martie 2021. Finaliștii vor fi selectați dintre aceia care prezintă soluții avansate din punct de vedere tehnologic în domeniul cercetării și inovației farmaceutice, fiind cele mai în măsură să îmbunătățească starea de sănătate a pacienților.

Participanții vor trebui să prezinte un proiect de fezabilitate, o idee inovatoare și un plan de dezvoltare, pe care Alfasigma le va evalua ca viitor potențial proiect.

Există trei domenii asupra cărora se va axa competiția.

Primul vizează dezvoltarea unei forme farmaceutice care să inoveze modul în care sunt eliberate ingredientele active. Obiectivul va fi studiul unei platforme de formulare „orală" pentru administrarea medicamentelor din clasa „moleculelor mari", cu accent special pe proteine sau peptide sau pe fragmentele active de origine proteică.

Cel de-al doilea vizează dezvoltarea de software/hardware pentru managementul encefalopatiei hepatice. În particular, proiectarea unui instrument mai simplu, mai eficient și mai intuitiv de utilizat – de exemplu, un dispozitiv, o aplicație sau orice altceva în acest sens -, care să permită controlul evoluției bolii și care să ducă la o îmbunătățire a calității vieții pacientului suferind de această boală.

Al treilea domeniu supus competitiei are ca tema „creșterea accesibilității sfatului competent al farmacistului". Obiectivul acestei probe este acela de a dezvolta un proiect de fezabilitate pentru soluții tehnologice, precum aplicații, platforme, software, dispozitive cu software ad hoc, care să îi dea farmacistului posibilitatea de a-i consilia pe pacienții cu o stare de sănătate precară. De fapt, în ultimii ani farmacia a devenit un adevărat centru de primă consultație și îngrijire a sănătății.

Competiția Alfathon este deschisă tuturor persoanelor care au cel puțin 18 ani împliniți. Înscrierile vor fi transmise până cel târziu la data de 30 noiembrie 2020, pe platforma www.alfathon.com și pot fi făcute în calitate de participant individual sau ca membru al unei echipe de până la 5 participanți. După înregistrare, participanții vor fi contactați pentru un atelier cu experți axat pe proba unică aleasă. În decembrie, proiectele vor fi transmise către Comisia Hack, urmând ca primii trei finaliști să fie selectați pentru prezentarea finală.

Alfasigma

Alfasigma, unul dintre jucătorii importanți de pe piața italiană a produselor farmaceutice, este o companie axată pe medicamente specializate eliberate pe bază de rețetă, medicamente comercializate fară nevoia de prescripție medicală, nutraceutice și suplimente alimentare. În plus, Alfasigma este prezentă în multe zone terapeutice asociate îngrijirii primare.

A fost înființată în 2015 prin fuziunea grupurilor Alfa Wassermann și Sigma-Tau - două dintre companiile farmaceutice cu tradiție din Italia. Alfasigma este larg reprezentată pe piața internațională, nu doar din punctul de vedere al cantității produselor, ci și pentru că poate miza pe un număr mare de filiale și parteneri afiliați, ca și pe o rețea complexă de distribuție, care garantează difuzarea produselor sale pe toate cele cinci continente și în aproape 90 de țări din întreaga lume. În prezent, Alfasigma are peste 3.000 de angajați la nivel mondial. 50% dintre aceștia sunt conectați la echipa de vânzări și localizați în Italia, fiind împărțiți în cinci locații: Bologna găzduiește centrul de management, iar la Milano se află sediul diviziei internaționale, în timp ce Pomezia (Roma), Alanno (Pescara) și Sermoneta (Latina) găzduiesc centrele de producție. De asemenea, Bologna și Pomezia găzduiesc laboratoarele de Cercetare și Dezvoltare. În plus față de fabricile italiene, Alfasigma are încă două centre de producție - unul în Tortosa, Spania, iar celălalt în Shreveport, Louisiana, SUA.

În Italia, compania este axată pe medicamente specializate eliberate pe bază de rețetă, medicamente comercializate fară nevoia de prescripție medicală, nutraceutice și suplimente alimentare. În plus, Alfasigma este prezentă în multe zone terapeutice asociate îngrijirii primare. Printre cele mai cunoscute produse comercializate fară nevoia de prescripție medicală se numără Biochetase, Neo-Borocillin, Dicloreum, Proctosoll, dar și alte produse cu denumiri cunoscute precum Yovis, Carnidyn și Tau-Marin. Pentru informații suplimentare, vizitați www.alfasigma.com . Alfasigma înseamnă pasiune pentru produsele farmaceutice.

Pagina web a corporației: www.alfasigma.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1325576/Alfasigma_Logo.jpg



SOURCE Alfasigma