CCTV+: Hello, Beijing! A City Alive with Performing Arts

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CCTV+

17 Jul, 2026, 03:50 GMT

BEIJING, July 17, 2026 /PRNewswire/ -- Where can you experience Beijing's performing arts scene in just one day? More places than you might expect. From immersive dining experiences and century-old opera to rooftop concerts and riverside performances, discover how Beijing transforms everyday places into unforgettable stages. Here, culture isn't something you simply watch—it's something you step into.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/3006467/7_17.mp4

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